DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition eingebracht

Vor Jahren DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier bei 22,77 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,917 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,87 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 882,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 88,25 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,07 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Der erste festgestellte Kurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers lag damals bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at