DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gebracht.

Am 09.10.2022 wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,241 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2023 auf 39,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,59 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,59 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,54 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at