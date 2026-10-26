DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Frühe Anlage
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26.10.2026 10:04:08
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an diesem Tag bei 28,29 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hat, hat nun 3,535 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 202,47 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 23.10.2026 auf 57,28 EUR belief. Damit wäre die Investition 102,47 Prozent mehr wert.
DHL Group (ex Deutsche Post) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,61 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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23.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
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23.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie (finanzen.at)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.10.26
|Neue Analyse: Barclays Capital bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight (finanzen.at)
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20.10.26
|Deutsche Post: Porto für Standardbriefe soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (Spiegel Online)
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20.10.26
|ROUNDUP: Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (dpa-AFX)
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20.10.26
|Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (dpa-AFX)
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19.10.26
|Analyse: So bewertet DZ BANK die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,36
|1,96%
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