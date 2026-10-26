DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Frühe Anlage 26.10.2026 10:04:08

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an diesem Tag bei 28,29 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hat, hat nun 3,535 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 202,47 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 23.10.2026 auf 57,28 EUR belief. Damit wäre die Investition 102,47 Prozent mehr wert.

DHL Group (ex Deutsche Post) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,61 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com

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23.10.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
20.10.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
19.10.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
19.10.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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