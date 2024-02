DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,07 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investierten, hätten nun 383,583 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2024 auf 42,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 248,56 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 62,49 Prozent.

Der Marktwert von DHL Group (ex Deutsche Post) betrug jüngst 50,47 Mrd. Euro. Am 20.11.2000 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at