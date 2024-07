DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,16 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 382,336 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 339,32 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers am 05.07.2024 auf 40,12 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53,39 Prozent.

Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich zuletzt auf 45,81 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at