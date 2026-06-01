DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,77 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,793 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,81 EUR, da sich der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am 29.05.2026 auf 51,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 8,19 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich zuletzt auf 57,31 Mrd. Euro. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-IPO fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at