DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 39,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,545 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143,26 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers am 10.07.2026 auf 56,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,26 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63,01 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers lag beim Börsengang bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at