DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Rentable DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage?
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13.07.2026 10:04:05
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 39,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,545 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143,26 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers am 10.07.2026 auf 56,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,26 Prozent.
DHL Group (ex Deutsche Post) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63,01 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers lag beim Börsengang bei 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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