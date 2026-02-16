DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Lohnendes DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment?
|
16.02.2026 10:03:48
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,17 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,725 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 49,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,36 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 132,36 Prozent.
Der Marktwert von DHL Group (ex Deutsche Post) betrug jüngst 53,22 Mrd. Euro. Am 20.11.2000 wagte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils auf 21,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|48,86
|-0,47%
