DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition? 08.06.2026 10:04:23

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,52 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,707 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (52,16 EUR), wäre die Investition nun 1 966,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,68 Prozent gesteigert.

DHL Group (ex Deutsche Post) war somit zuletzt am Markt 58,38 Mrd. Euro wert. Am 20.11.2000 wagte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten