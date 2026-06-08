DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,52 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,707 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (52,16 EUR), wäre die Investition nun 1 966,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,68 Prozent gesteigert.

DHL Group (ex Deutsche Post) war somit zuletzt am Markt 58,38 Mrd. Euro wert. Am 20.11.2000 wagte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at