DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 31,30 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 319,489 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.10.2024 auf 38,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 140,58 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 140,58 EUR entspricht einer Performance von +21,41 Prozent.

Alle DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,41 Mrd. Euro. Am 20.11.2000 fand der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilsschein bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at