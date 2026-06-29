DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 58,53 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,085 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die gehaltenen DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere wären am 26.06.2026 894,58 EUR wert, da der Schlussstand 52,36 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,54 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich jüngst auf 58,60 Mrd. Euro. Am 20.11.2000 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at