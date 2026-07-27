DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition im Blick
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27.07.2026 10:04:12
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an diesem Tag 58,30 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 171,527 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 57,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 783,88 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,16 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group (ex Deutsche Post) bezifferte sich zuletzt auf 63,84 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers lag damals bei 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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24.07.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
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|Analyse: So bewertet Bernstein Research die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
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|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
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22.07.26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
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22.07.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,70
|1,55%