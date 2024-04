DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers betrug an diesem Tag 46,52 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,150 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die gehaltenen DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere wären am 28.03.2024 85,80 EUR wert, da der Schlussstand 39,92 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,20 Prozent vermindert.

Insgesamt war DHL Group (ex Deutsche Post) zuletzt 47,14 Mrd. Euro wert. Am 20.11.2000 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

