DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 41,21 EUR. Bei einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 242,689 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 336,25 EUR wert. Damit wäre die Investition 6,64 Prozent weniger wert.

DHL Group (ex Deutsche Post) war somit zuletzt am Markt 44,96 Mrd. Euro wert. Am 20.11.2000 wagte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at