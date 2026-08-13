E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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Frühe Anlage 13.08.2026 10:03:44

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen EON SE-Investment verdienen können.

Am 13.08.2021 wurde das EON SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hat, hat nun 92,627 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 18,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 706,19 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 70,62 Prozent.

EON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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