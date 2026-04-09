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E.ON Aktie

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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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Langfristige Investition 09.04.2026 10:03:27

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in EON SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden EON SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen EON SE-Anteile an diesem Tag bei 14,05 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 71,174 EON SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.04.2026 auf 19,61 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 395,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,57 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete EON SE eine Marktkapitalisierung von 51,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: E.ON

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