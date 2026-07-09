E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Lukrative EON SE-Investition?
|
09.07.2026 10:03:25
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren
Die EON SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die EON SE-Aktie bei 11,31 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EON SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 884,564 EON SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EON SE-Papiers auf 19,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 988,06 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,88 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von EON SE belief sich zuletzt auf 49,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu E.ON SE
|
08.07.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
08.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26
|Goldman Sachs sieht Potenzial für E.ON durch Netzinvestitionen - Aktie höher (finanzen.at)
|
08.07.26