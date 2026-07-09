DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren

Die EON SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die EON SE-Aktie bei 11,31 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EON SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 884,564 EON SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EON SE-Papiers auf 19,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 988,06 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,88 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von EON SE belief sich zuletzt auf 49,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at