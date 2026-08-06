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Lukrativer EON SE-Einstieg? 06.08.2026 10:03:55

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EON SE-Aktien verdienen können.

EON SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11,11 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,001 EON SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (18,79 EUR), wäre das Investment nun 169,13 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +69,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EON SE belief sich zuletzt auf 49,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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