E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Frühe Anlage
|
01.10.2026 10:03:17
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das EON SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das EON SE-Papier 11,20 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die EON SE-Aktie investierten, hätten nun 892,857 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 053,57 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 30.09.2026 auf 16,86 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,54 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete EON SE eine Marktkapitalisierung von 44,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
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