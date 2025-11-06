E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Profitable EON SE-Investition?
|
06.11.2025 10:03:50
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades EON SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren EON SE-Anteile an diesem Tag 9,23 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in EON SE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,366 EON SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 16,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 739,81 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73,98 Prozent.
EON SE war somit zuletzt am Markt 41,44 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: E.ON
