Am 19.11.2025 wurde das EON SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die EON SE-Aktie an diesem Tag bei 15,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,538 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,43 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Anteils am 18.11.2026 auf 18,73 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,43 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von EON SE bezifferte sich zuletzt auf 49,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at