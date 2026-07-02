DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in EON SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 02.07.2025 wurde die EON SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EON SE-Papier bei 15,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 64,164 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.07.2026 auf 17,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 133,14 EUR wert. Mit einer Performance von +13,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

EON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at