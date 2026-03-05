E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Langfristige Anlage
|
05.03.2026 10:03:31
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EON SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die EON SE-Aktie bei 7,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 273,937 EON SE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 045,57 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 04.03.2026 auf 18,88 EUR belief. Damit wäre die Investition um 140,46 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von EON SE belief sich jüngst auf 48,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
