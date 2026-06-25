E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Anlage unter der Lupe
|
25.06.2026 10:04:10
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die EON SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,71 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die EON SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,974 EON SE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.06.2026 228,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,62 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128,53 Prozent gesteigert.
Am Markt war EON SE jüngst 46,59 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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