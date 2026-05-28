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Langfristige Investition 28.05.2026 10:03:14

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in EON SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das EON SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der EON SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,10 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die EON SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 235,298 EON SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 581,25 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 27.05.2026 auf 18,28 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 125,81 Prozent angezogen.

EON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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