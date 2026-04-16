DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in EON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem EON SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,76 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in EON SE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 850,340 EON SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 522,11 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 15.04.2026 auf 19,43 EUR belief. Damit wäre die Investition 65,22 Prozent mehr wert.

EON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at