E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Anlage im Blick
|
29.10.2026 10:03:33
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden EON SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die EON SE-Aktie 11,11 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,001 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,08 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,08 Prozent erhöht.
Der Marktwert von EON SE betrug jüngst 49,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Nachrichten zu E.ON SE
|
29.10.26
|DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.10.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen LUS-DAX am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
26.10.26
|XETRA-Handel: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
26.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|29.10.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|29.10.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|29.10.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,86
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.