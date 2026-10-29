DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden EON SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die EON SE-Aktie 11,11 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,001 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,08 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,08 Prozent erhöht.

Der Marktwert von EON SE betrug jüngst 49,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at