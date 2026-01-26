DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33,30 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 300,300 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 177,18 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,77 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich zuletzt auf 10,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at