Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment
|
10.08.2026 10:03:54
DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 47,93 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,086 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,73 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 07.08.2026 auf 42,05 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12,27 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Fresenius Medical Care (FMC) St eine Börsenbewertung in Höhe von 11,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
06.08.26
|DZ BANK: Kaufen-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags stärker (finanzen.at)
|
06.08.26
|Analyse: Barclays Capital bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
05.08.26
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Underweight (finanzen.at)
|
05.08.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für FMC auf 39 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.at)
|
05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG vergibt Sell (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|42,34
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.