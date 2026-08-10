Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment 10.08.2026 10:03:54

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren gekostet

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 47,93 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,086 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,73 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 07.08.2026 auf 42,05 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12,27 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Fresenius Medical Care (FMC) St eine Börsenbewertung in Höhe von 11,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
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