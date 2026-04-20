DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,08 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 249,501 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 872,75 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 17.04.2026 auf 39,57 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,27 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich zuletzt auf 11,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at