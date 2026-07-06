Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Langfristige Anlage 06.07.2026 10:03:54

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 47,77 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,934 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.07.2026 860,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,10 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,96 Prozent verringert.

Fresenius Medical Care (FMC) St erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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