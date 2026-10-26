Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Investmentbeispiel
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26.10.2026 10:04:08
DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie letztlich bei 47,09 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 212,359 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 592,06 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers am 23.10.2026 auf 40,46 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,08 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich zuletzt auf 10,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,82
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