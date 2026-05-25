DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Anlegern gebracht.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier bei 66,06 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,138 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 564,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,60 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care (FMC) St bezifferte sich zuletzt auf 9,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at