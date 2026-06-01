Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Frühe Anlage
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01.06.2026 10:04:06
DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 77,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 128,866 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 792,53 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 29.05.2026 auf 37,19 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 52,07 Prozent.
Fresenius Medical Care (FMC) St wurde am Markt mit 9,12 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius Medical Care