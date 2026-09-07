Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment im Blick 07.09.2026 10:04:00

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,73 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24,552 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 962,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,22 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3,71 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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