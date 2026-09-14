DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 61,88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 161,603 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 38,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 212,02 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,88 Prozent eingebüßt.

Fresenius Medical Care (FMC) St wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,23 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at