Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Lukrative Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition?
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18.05.2026 10:04:29
DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren bedeutet
Am 18.05.2023 wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,22 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,369 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.05.2026 auf 37,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,84 Prozent verringert.
Fresenius Medical Care (FMC) St wurde am Markt mit 10,05 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius Medical Care
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