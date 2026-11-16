Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Lukrativer Fresenius Medical Care (FMC) St-Einstieg?
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16.11.2026 10:03:29
DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,52 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 137,893 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf 40,11 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 530,89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,69 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich jüngst auf 10,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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