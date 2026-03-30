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Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Profitable Fresenius Medical Care (FMC) St-Anlage? 30.03.2026 10:03:40

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gebracht.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile betrug an diesem Tag 63,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, hätte er nun 158,629 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 113,58 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 27.03.2026 auf 38,54 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,86 Prozent eingebüßt.

Fresenius Medical Care (FMC) St wurde am Markt mit 10,76 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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