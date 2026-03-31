Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Fresenius SE-Performance 31.03.2026 10:03:49

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Fresenius SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 24,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40,241 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.03.2026 1 794,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,59 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 79,44 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 24,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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