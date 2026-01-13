Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Fresenius SE-Investmentbeispiel
|
13.01.2026 10:03:41
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.01.2021 wurden Fresenius SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fresenius SE-Aktie bei 38,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 257,732 Fresenius SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius SE-Aktie auf 50,72 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 072,16 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 30,72 Prozent gleich.
Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Fresenius
