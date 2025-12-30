Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Fresenius SE-Performance im Blick
|
30.12.2025 10:03:41
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr eingebracht
Am 30.12.2024 wurde das Fresenius SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fresenius SE-Anteile an diesem Tag 33,54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,815 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 48,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 451,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,17 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Fresenius SE betrug jüngst 27,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
23.12.25
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16.12.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Analysen
|16.12.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|48,59
|-0,04%