DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresenius SE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 30.12.2024 wurde das Fresenius SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fresenius SE-Anteile an diesem Tag 33,54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,815 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 48,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 451,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,17 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Fresenius SE betrug jüngst 27,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at