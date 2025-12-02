DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Fresenius SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 02.12.2024 wurden Fresenius SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33,41 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,993 Fresenius SE-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 01.12.2025 138,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,37 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,79 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 26,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at