DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius SE von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Fresenius SE-Einstiegs gewesen.

Fresenius SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,086 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 1 302,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,07 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 30,20 Prozent.

Jüngst verzeichnete Fresenius SE eine Marktkapitalisierung von 27,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at