DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Fresenius SE-Investment verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresenius SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,64 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, befänden sich nun 405,844 Fresenius SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2023 12 122,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,87 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +21,23 Prozent.

Fresenius SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at