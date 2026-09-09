Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Fresenius SE-Performance
|
09.09.2026 10:03:55
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Fresenius SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 28,21 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Fresenius SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 354,484 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fresenius SE-Papiere wären am 08.09.2026 15 840,13 EUR wert, da der Schlussstand 44,69 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 58,40 Prozent gleich.
Fresenius SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,39 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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