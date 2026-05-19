DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Fresenius SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fresenius SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag 43,32 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 230,840 Fresenius SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 051,25 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 18.05.2026 auf 39,21 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 9 051,25 EUR entspricht einer negativen Performance von 9,49 Prozent.

Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at