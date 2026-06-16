Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Frühe Anlage
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16.06.2026 10:03:56
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag 43,98 EUR wert. Bei einem Fresenius SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,274 Fresenius SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 38,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,34 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 11,66 Prozent vermindert.
Am Markt war Fresenius SE jüngst 21,22 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius
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