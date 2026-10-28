Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Lohnendes Fresenius SE-Investment?
|
28.10.2026 10:03:56
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fresenius SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 49,72 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, befänden sich nun 2,011 Fresenius SE-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93,03 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Papiers am 27.10.2026 auf 46,26 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,97 Prozent verringert.
Fresenius SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,05 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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