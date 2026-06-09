DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,69 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 152,230 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 620,34 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 08.06.2026 auf 36,92 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 43,80 Prozent vermindert.

Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at